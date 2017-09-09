В Мексике объявили трехдневный траур после землетрясения

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур, который начинается в пятницу, в связи с землетрясением.

"Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур в память о тех, кто погиб в этом землетрясении", — приводит в пятницу офис президента его слова.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.