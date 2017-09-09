Взрыв в центре Киева: погиб "хорошо известный" гражданин Грузии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В пятницу вечером в центре украинской столицы произошел взрыв легкового автомобиля, унесший жизнь одного человека. Случившееся может быть квалифицировано как теракт, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Трагедия произошла на улице Большая Васильковская возле Бессарабского рынка.

Личность погибшего

В автомобиле, по данным сотрудников правоохранительных органов, находились три человека: сидевший за рулем мужчина, женщина и ребенок. В результате взрыва погиб водитель, его спутница госпитализирована с серьезными травмами, ребенок не пострадал.

Погибший, как заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, "очень хорошо известный в криминальных кругах" гражданин Грузии Тимур Махаури. Последний, по словам правоохранителя, "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами". Махаури, как утверждается, ранее в этом году получил на Украине условный срок за незаконное обращение с оружием.

"Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство", — сообщил Шевченко.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Махаури участвовал в конфликте в Донбассе.