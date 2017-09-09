США предложили Франции помощь в ликвидации последствий урагана "Ирма"

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и предложил помощь президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с гибелью людей на французских островах во время урагана "Ирма", сообщил Белый дом.

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.

"Президент Дональд Трамп провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы выразить свои соболезнования в связи с вызванными ураганом "Ирма" разрушениями и жертвами на французских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен", — говорится в переданном РИА Новости заявлении пресс-службы президента США.

"Президент предложил поддержку правительству Франции в это трагическое время", — сообщил Белый дом.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса. Ожидается, что в выходные он может обрушиться на штат Флорида.