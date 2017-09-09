КАИР, 9 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Саудовская Аравия прерывает начало любого диалога с Катаром, пока эмират не выскажет свою ясную позицию, с таким заявлением в субботу утром выступил неназванный представитель МИД королевства, цитируемого саудовским агентством новостей SPA.

Заявление Эр-Рияда появилось спустя всего час после сообщения SPA о телефонном разговоре эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, в котором Доха предложила начать переговоры вокруг требований четырех арабских стран.

Собеседник агентства во внешнеполитическом ведомстве монархии сказал о том, что власти Катара, также сделавшие заявление по итогам разговора двух руководителей, "исказили содержание их беседы".

В тексте сообщения катарского информационного агентства новостей QNA отмечается, что "телефонная беседа между наследным принцем Саудовской Аравии и эмиром Катара состоялась по просьбе президента США Дональда Трампа".

Саудовский же собеседник СМИ в МИД королевства настаивает, что "телефонный разговор состоялся по просьбе Катара, в котором прозвучала просьба о начале диалога с четырьмя странами по поводу требований.

"Все это указывает на то, что власть в Катаре не настроена серьезно на диалог и продолжает проводить свою прежнюю отрицательную политику. Саудовская Аравия объявляет о прекращении любого диалога с властью в Катаре, пока с его стороны не будет сделано ясное заявление, в котором она официально объявит свою позицию", — приводит SPA заявление представителя МИД.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.