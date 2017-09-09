США вынесут проект резолюции по КНДР на голосование СБ ООН 11 сентября

ООН, 9 сен — РИА Новости. США вынесут на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября, сообщили в постпредстве страны при всемирной организации.
"США проинформировали Совет Безопасности ООН о намерении созвать встречу для голосования по проекту резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября", — сообщили в дипмиссии.
В конце августа КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.