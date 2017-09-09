США вынесут проект резолюции по КНДР на голосование СБ ООН 11 сентября

ООН, 9 сен — РИА Новости. США вынесут на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября, сообщили в постпредстве страны при всемирной организации.

"США проинформировали Совет Безопасности ООН о намерении созвать встречу для голосования по проекту резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября", — сообщили в дипмиссии.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли, сообщив о распространении нового проекта резолюции в ответ на ядерное испытание КНДР, заявила, что документ будет вынесен на голосование 11 сентября. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что документ удастся согласовать и принять в столь краткие сроки — за неделю.

В конце августа КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.