Трамп призвал лидеров арабских стран к "единству перед угрозой Ирана"

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара к "единству перед угрозой Ирана", сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшихся в пятницу телефонных переговоров руководителей стран.

Трамп побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамом бен Хамадом Аль Тани.

"Президент подчеркнул, что единство между США и арабскими партнерами необходимо для продвижения региональной стабильности и противостояния угрозе (со стороны) Ирана", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы Белого дома.

Трамп также призвал каждого из своих собеседников к выполнению взятых на себя по итогам саммита и Эр-Рияде обязательств по борьбе с терроризмом, прекращению финансирования террористических группировок и борьбе с экстремистской идеологией.