Тиллерсон посетит Британию для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Ливии

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на будущей неделе посетит Великобританию для обсуждения ситуации вокруг КНДР и Ливии, сообщил госдепартамент США.
"Госсекретарь Тиллерсон обсудит с партнерами широкий спектр вопросов, в том числе необходимость увеличения давления для противостояния угрозе глобальной безопасности со стороны ядерной и ракетной программ КНДР", — говорится в поступившем РИА Новости сообщении ведомства.
Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече по Ливии с представителем Генесека ООН по Ливии Гассаном Саламе.