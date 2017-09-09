Уже от трех долларов за пол-литра: на Украине снова подорожала водка

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Решение правительства Украины о повышении минимальных оптовых и розничных цен на алкогольные напитки с субботы вступает в силу; стоимость пол-литра самой бюджетной водки в магазине увеличится на 14% или на 9,77 гривны (примерно 21 рубль или 38 центов), до 79,55 гривны (около 3 долларов или 174 рубля). Раньше пол-литра водки в рознице стояло 69,78 гривны (2,7 доллара или примерно 153 рубля).
Минэкономики Украины обосновало необходимость повышения цен ростом себестоимости производства алкогольной продукции.
В украинских магазинах накануне подорожания очередей за алкоголем не наблюдалось.
По мнению украинских экспертов, очередное подорожание алкоголя приведет к сокращению его продаж. Однако украинцы из-за этого пить меньше не станут, а все больше будут переходить на контрафактный алкоголь.
Стало регулярным явлением
В этом году, как и в прошлом, правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.
"Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков. Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен на алкоголь не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков", — прокомментировало Минэкономики Украины принятие правительством Украины 9 сентября этого года решения об очередном повышении минимальных цен на алкоголь.
"Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабмин повысил минимальные цены на алкоголь", — пояснили в Минэкономики.
Сколько обойдется выпить
В частности, теперь пол-литровая бутылка самой дешевой водки в рознице обойдется в 79,55 гривен (174 рубля). При этом минимальная стоимость пол-литра джина, виски и рома в рознице вырастет со 150 (5,8 доллара или 329 рублей) до 159 гривен (6,1 доллара или 348 рублей).
Минимальная стоимость пол-литровой бутылки трехзвездочного коньяка вырастет со 104,9 до 119,46 гривен (4-4,6 доллара или 230-262 рубля), четырехзвездочного – со 109,9 до 129,03 гривен (4,27-5 доллара или 241-283 рубля), пятизвездочного — с 119,9 до 138,5 гривен (4,7-5,3 доллара или 263-303 рубля).
Также минимальные цены на сидр, перри (грушевый сидр), напитки природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 гривны (1,1 доллара или 62 рубля).
Помимо розничных цен с 9 сентября также произойдет повышение цен на оптовые закупки алкоголя.
Ажиотажа нет
Продавец-консультант в одном из сетевых магазинов сообщил РИА Новости, что в их магазине не заметили повышение спроса на спиртное в преддверии подорожания. "Спрос обычный, тем более что разные производители время от времени предлагают различные аукционные предложения, в таких случаях алкоголь разбирают быстрее", — сказал консультант Григорий. Он добавил, что спрос обычно растет перед праздничными днями.
Большинство покупателей, с которыми удалось поговорить РИА Новости, вообще не в курсе подорожания. "О том, что водка завтра дорожает, впервые слышу. Но в последнее время цены на многие продукты выросли, алкоголь не самый необходимый товар, как-то переживем", — сказал покупатель Сергей.
Другой пользователь yuriy555320 с юмором воспринял решение правительства. "Вот это я вовремя пить-курить бросил. На сэкономленные бабки начал ремонт в квартире. Люди, бросайте всю эту гадость", — прокомментировал он.
Пить не перестанут
"Есть требование соглашения об ассоциации с ЕС, согласно которым на Украине цены на табачные и алкогольные изделия к 2026 году, когда будут отменены европейские пошлины, должны достичь паритета с европейскими ценами, чтобы не было спекуляции", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости.
Эксперт полагает, что нынешнее повышение минимальных цен на алкоголь спровоцирует снижение его продаж. "У нас уже давно официальное производство алкоголя падает и после этого решения продолжит падения, хотя из-за того, что растут акцизы, собираемость налогов увеличивается и в целом бюджет свои деньги получит", — полагает эксперт.
С Охрименко полностью согласен экономический эксперт Всеволод Степанюк. "Хочу отметить, что сокращение потребления алкогольных и табачных изделий после повышения цен действительно имеет место, однако оно не настолько велико, как это показывают официальные данные. Просто все больше людей начинают покупать контрафактные алкоголь и сигареты. А эти данные статистикой не учитываются", — отметил эксперт в комментарии украинскому изданию "Факты", комментируя решение правительства о повышении цен на алкоголь.