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В мире

Уже от трех долларов за пол-литра: на Украине снова подорожала водка

00:5109.09.2017
(обновлено: 00:54 09.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВодка. Архивное фотоВодка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Решение правительства Украины о повышении минимальных оптовых и розничных цен на алкогольные напитки с субботы вступает в силу; стоимость пол-литра самой бюджетной водки в магазине увеличится на 14% или на 9,77 гривны (примерно 21 рубль или 38 центов), до 79,55 гривны (около 3 долларов или 174 рубля). Раньше пол-литра водки в рознице стояло 69,78 гривны (2,7 доллара или примерно 153 рубля).

Пластиковые бутылки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Отраслевой эксперт считает, что пиво не может быть безалкогольным
Также предусмотрено подорожание коньяка, виски, рома, джина и вина.

Минэкономики Украины обосновало необходимость повышения цен ростом себестоимости производства алкогольной продукции.

В украинских магазинах накануне подорожания очередей за алкоголем не наблюдалось.

По мнению украинских экспертов, очередное подорожание алкоголя приведет к сокращению его продаж. Однако украинцы из-за этого пить меньше не станут, а все больше будут переходить на контрафактный алкоголь.

Стало регулярным явлением

Работница супермаркета в алкогольном отделе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Депутат ГД: увеличение акцизов на алкоголь приведет к росту теневого рынка
В последнее время на Украине правительство регулярно поднимает минимальные цены на алкоголь. В последний раз это произошло в декабре 2016 года. В результате таких мер, в частности, с 2014 года минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза.

В этом году, как и в прошлом, правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.

"Размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков. Произошел и рост других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен на алкоголь не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков", — прокомментировало Минэкономики Украины принятие правительством Украины 9 сентября этого года решения об очередном повышении минимальных цен на алкоголь.

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Минздрав: работа по повышению налогов на алкоголь ведется постоянно
В министерстве отметили, что к ним поступили многочисленные обращения участников рынка, которые пожаловались, что существующие минимальные цены на алкоголь не покрывают их операционные расходы. В результате этого, по заявлениям производителей, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей алкоголя и увеличивается доля недобросовестных производителей, которые используют в производстве суррогатные вещества и не платят налоги.

"Чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшить долю теневой экономики, кабмин повысил минимальные цены на алкоголь", — пояснили в Минэкономики.

Сколько обойдется выпить

Продажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алксей Никольский
Наркологи и экономисты разошлись в оценке последствий роста цен на водку
Решением правительства минимальные розничные цены на водку за единицу готовой продукции увеличиваются на 14%, на коньяк — 9,9-15,5%, виски, ром и джин — 6%, вино – 7,1-13,3%.

В частности, теперь пол-литровая бутылка самой дешевой водки в рознице обойдется в 79,55 гривен (174 рубля). При этом минимальная стоимость пол-литра джина, виски и рома в рознице вырастет со 150 (5,8 доллара или 329 рублей) до 159 гривен (6,1 доллара или 348 рублей).

Минимальная стоимость пол-литровой бутылки трехзвездочного коньяка вырастет со 104,9 до 119,46 гривен (4-4,6 доллара или 230-262 рубля), четырехзвездочного – со 109,9 до 129,03 гривен (4,27-5 доллара или 241-283 рубля), пятизвездочного — с 119,9 до 138,5 гривен (4,7-5,3 доллара или 263-303 рубля).

Покупатель. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Повышение цен на крепкий алкоголь снизит его потребление, считает нарколог
Кроме того минимальная стоимость бутылки вина объемом 0,7 литра в розничной торговле вырастет с 33 гривен до 37 гривен (1,3-1,4 доллара или 72-81 рубль), крепленого вина и вермута — с 42 до 45 гривен (1,6-1,8 доллара или 92-99 рублей), игристого вина — с 69,9 до 79,19 гривен (2,7-3,01 доллара или 153-173 рубля).

Также минимальные цены на сидр, перри (грушевый сидр), напитки природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 28,47 гривны (1,1 доллара или 62 рубля).

Помимо розничных цен с 9 сентября также произойдет повышение цен на оптовые закупки алкоголя.

Ажиотажа нет

Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нарколог оценил риски от возможного повышения цен на водку в России
За день до подорожания алкоголя ажиотажа в ликеро-водочных отделах больших супермаркетов Киева, как и в маленьких магазинах "у дома" не наблюдалось. На полках в достаточном количестве был представлен весь ассортимент продукции.

Продавец-консультант в одном из сетевых магазинов сообщил РИА Новости, что в их магазине не заметили повышение спроса на спиртное в преддверии подорожания. "Спрос обычный, тем более что разные производители время от времени предлагают различные аукционные предложения, в таких случаях алкоголь разбирают быстрее", — сказал консультант Григорий. Он добавил, что спрос обычно растет перед праздничными днями.

Большинство покупателей, с которыми удалось поговорить РИА Новости, вообще не в курсе подорожания. "О том, что водка завтра дорожает, впервые слышу. Но в последнее время цены на многие продукты выросли, алкоголь не самый необходимый товар, как-то переживем", — сказал покупатель Сергей.

Бутылки с водкой. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Магазины в Туркмении получили указание не продавать алкоголь до октября
В свою очередь в интернете украинские пользователи по-разному отнеслись к инициативе правительства поднять цены. Часть из них обругала правительство за невыполнение своих обещаний не повышать цен на алкоголь и табак. "Гройсман (премьер Украины Владимир Гройсман) уверял, что повышения на алкоголь и табак не будет. И что это за правительство, которое треплет языком на воздух?", — прокомментировал интернет-пользователь с никнеймом ВладVlad под публикацией украинских СМИ о подорожании алкоголя.

Другой пользователь yuriy555320 с юмором воспринял решение правительства. "Вот это я вовремя пить-курить бросил. На сэкономленные бабки начал ремонт в квартире. Люди, бросайте всю эту гадость", — прокомментировал он.

Пить не перестанут

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Хватит это терпеть": россияне начали пить больше коньяка и импортных вин
По словам украинского экономического эксперта Александра Охрименко, цены на алкоголь на Украине в будущем будут еще повышаться, так как это является одним из условий соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Есть требование соглашения об ассоциации с ЕС, согласно которым на Украине цены на табачные и алкогольные изделия к 2026 году, когда будут отменены европейские пошлины, должны достичь паритета с европейскими ценами, чтобы не было спекуляции", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости.

Эксперт полагает, что нынешнее повышение минимальных цен на алкоголь спровоцирует снижение его продаж. "У нас уже давно официальное производство алкоголя падает и после этого решения продолжит падения, хотя из-за того, что растут акцизы, собираемость налогов увеличивается и в целом бюджет свои деньги получит", — полагает эксперт.

Подростки с алкоголем
© Fotolia / pablobenii
Ранняя алкоголизация: когда российские подростки начинают пить
По словам Охрименко, подорожание не приведет к отказу населения от спиртного, просто люди все больше будут переходить на контрафактный алкоголь. Эксперт отметил, что проведенные в других странах исследования показали, что цены на алкоголь не влияют на потребление спиртного. "У нас будет как в анекдоте, когда отец сообщает детям, что подорожала водка, а они у него спрашивают: "Так что, папа, ты будешь меньше пить?" — А он им в ответ: "Нет, дети, вы будете меньше кушать!".

С Охрименко полностью согласен экономический эксперт Всеволод Степанюк. "Хочу отметить, что сокращение потребления алкогольных и табачных изделий после повышения цен действительно имеет место, однако оно не настолько велико, как это показывают официальные данные. Просто все больше людей начинают покупать контрафактные алкоголь и сигареты. А эти данные статистикой не учитываются", — отметил эксперт в комментарии украинскому изданию "Факты", комментируя решение правительства о повышении цен на алкоголь.

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