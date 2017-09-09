Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет до 8 декабря

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Президент Трамп подписал в пятницу утвержденный конгрессом бюджет и повышение потолка долга до 8 декабря, в пакет закона также входит выделение 15,25 миллиарда долларов на помощь пострадавшим от ураганов районов страны, сообщил Белый дом.

Пресс-служба президента сообщила о подписании документа в своем Twitter аккаунте.

В среду Трамп провел встречу с представителями конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим. По итогам встречи лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что "президент и лидеры конгресса договорились утвердить помощь для (пострадавших от урагана) "Харви", повысить потолок госдолга и решать эти вопросы до 15 декабря".

Днем позднее сенат утвердил компромиссный законопроект, в котором потолок долга был повышен до 8 декабря, затем в пятницу его одобрила палата конгресса. Подписание документа позволяет избежать бюджетных разногласий между партиями и внутри партийных фракций на фоне стихийных бедствий.

На прошлой неделе ураган "Харви" вызвал разрушительные наводнения в Техасе. К выходным штат Флорида может оказаться в зоне действия другого сильнейшего урагана — "Ирма".

Очередная сделка, таким образом, должна быть достигнута до 8 декабря.