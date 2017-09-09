Свадьба без белого платья: как отмечают женитьбу в Китае

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В 2016 году доходы китайской свадебной индустрии составили 24,6 миллиарда долларов. Это больше, чем, например, ВВП Черногории или Киргизии. И если в начале XX века китайские молодожены могли даже не знать друг друга до свадьбы, а всю церемонию организовывали их родители, то теперь будущие супруги могут позволить себе любой каприз и тщательно подходят к организации торжества.
Средняя стоимость китайской свадьбы — 11 тысяч долларов. Все рекорды побила свадьба "китайской Ким Кардашьян" Анджелы Ян Ин. Церемония бракосочетания с Хуан Сяомином обошлась в 30 миллионов долларов.
Особой популярностью в Китае пользуются предсвадебные фотосессии. В некоторых студиях в разгар сезона за сутки снимают до восьмидесяти пар. Стоимость одной съемки может составлять от 400 до 18 000 долларов. Многие делают не только классические свадебные снимки, но и позируют в декорациях других культурных эпох — от комнат Версаля до крестьянских лачуг времен китайской культурной революции или греческих деревень.
Некоторые настолько фанатичны в своих стремлениях заполучить особенный свадебный альбом, что едут на съемки в другие страны — наиболее предпочтительным вариантом считается Великобритания. Но и это не предел — отдельные пары устраивают себе подводные фотосессии в свадебных нарядах.
Особое внимание уделяется цветам нарядов новобрачных. Сейчас все большую популярность набирают классические китайские свадебные костюмы, цветовая палитра которых несет скрытый смысл. У пар, которые выбирают традиционный вариант свадеб в особом фаворе красный и золотой, которые символизируют любовь и богатство соответственно. А вот белого цвета стараются избегать — он в Китае ассоциируется с трауром. То же самое касается и черных костюмов для мужчин. Однако, на свадьбах в европейском стиле такие детали не принимают во внимание.
Свой символизм заключен и в составе цветочных букетов, которые будут украшать церемонию. Самым популярным цветком считается лилия, ведь ее название на китайском созвучно с выражением, которое означает "счастливый союз на сотни лет". Также часто используют орхидеи.
Во время застолий гостей угощают напитком байцзю, который во многом похож на водку. Обычно он делается на основе риса, но иногда могут использоваться и другие злаки. Его крепость колеблется от 40 до 60 градусов, но может доходить и до 70. Раньше такой напиток пили в горячем виде для очистки от сивушных масел, но, поскольку сейчас байцзю очищается на заводе, необходимость в этом отпала.
Традиционно приглашения на китайскую свадьбу высылались в красивых красных конвертах. В эти же конверты гости клали деньги, которые принято дарить молодоженам. В сумме подарка при этом не должно быть цифры 4 — ее китайцы считают несчастливой.