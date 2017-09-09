Свадьба без белого платья: как отмечают женитьбу в Китае

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В 2016 году доходы китайской свадебной индустрии составили 24,6 миллиарда долларов. Это больше, чем, например, ВВП Черногории или Киргизии. И если в начале XX века китайские молодожены могли даже не знать друг друга до свадьбы, а всю церемонию организовывали их родители, то теперь будущие супруги могут позволить себе любой каприз и тщательно подходят к организации торжества.

Средняя стоимость китайской свадьбы — 11 тысяч долларов. Все рекорды побила свадьба "китайской Ким Кардашьян" Анджелы Ян Ин. Церемония бракосочетания с Хуан Сяомином обошлась в 30 миллионов долларов.

© AP Photo Китайские актеры Хуан Сяомин и Анджелабейби во время свадебной фотосессии в Шанхае, Китай © AP Photo Китайские актеры Хуан Сяомин и Анджелабейби во время свадебной фотосессии в Шанхае, Китай

Особой популярностью в Китае пользуются предсвадебные фотосессии. В некоторых студиях в разгар сезона за сутки снимают до восьмидесяти пар. Стоимость одной съемки может составлять от 400 до 18 000 долларов. Многие делают не только классические свадебные снимки, но и позируют в декорациях других культурных эпох — от комнат Версаля до крестьянских лачуг времен китайской культурной революции или греческих деревень.

© REUTERS / Damir Sagolj Невеста во время фотосессии в свадебной фотостудии в Пекине, Китай © REUTERS / Damir Sagolj Невеста во время фотосессии в свадебной фотостудии в Пекине, Китай

Некоторые настолько фанатичны в своих стремлениях заполучить особенный свадебный альбом, что едут на съемки в другие страны — наиболее предпочтительным вариантом считается Великобритания. Но и это не предел — отдельные пары устраивают себе подводные фотосессии в свадебных нарядах.

© REUTERS / Thomas Peter Молодожены фотографируются в подводной фотостудии в Пекине, Китай. 19 августа 2017 © REUTERS / Thomas Peter Молодожены фотографируются в подводной фотостудии в Пекине, Китай. 19 августа 2017

Особое внимание уделяется цветам нарядов новобрачных. Сейчас все большую популярность набирают классические китайские свадебные костюмы, цветовая палитра которых несет скрытый смысл. У пар, которые выбирают традиционный вариант свадеб в особом фаворе красный и золотой, которые символизируют любовь и богатство соответственно. А вот белого цвета стараются избегать — он в Китае ассоциируется с трауром. То же самое касается и черных костюмов для мужчин. Однако, на свадьбах в европейском стиле такие детали не принимают во внимание.

Свой символизм заключен и в составе цветочных букетов, которые будут украшать церемонию. Самым популярным цветком считается лилия, ведь ее название на китайском созвучно с выражением, которое означает "счастливый союз на сотни лет". Также часто используют орхидеи.

© REUTERS / Dylan Martinez Молодожены фотографируются на Вестминстерском мосту в Лондоне, Великобритания. 2 сентября 2017 © REUTERS / Dylan Martinez Молодожены фотографируются на Вестминстерском мосту в Лондоне, Великобритания. 2 сентября 2017

Во время застолий гостей угощают напитком байцзю, который во многом похож на водку. Обычно он делается на основе риса, но иногда могут использоваться и другие злаки. Его крепость колеблется от 40 до 60 градусов, но может доходить и до 70. Раньше такой напиток пили в горячем виде для очистки от сивушных масел, но, поскольку сейчас байцзю очищается на заводе, необходимость в этом отпала.

© AP Photo / Matthew Mead Национальный китайский напиток байцзю © AP Photo / Matthew Mead Национальный китайский напиток байцзю

Традиционно приглашения на китайскую свадьбу высылались в красивых красных конвертах. В эти же конверты гости клали деньги, которые принято дарить молодоженам. В сумме подарка при этом не должно быть цифры 4 — ее китайцы считают несчастливой.