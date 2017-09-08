Сноуден заявил, что не является русским шпионом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью газете Spiegel, что не является русским шпионом.

"Нет", — ответил Сноуден на вопрос о том, является ли он русским шпионом.

Ранее глава федерального ведомства по защите конституции Германии (контрразведка) Ханс-Георг Маасен высказал предположение, что Эдвард Сноуден является агентом российских спецслужб. Маасен дал понять, что у него есть основания считать деятельность Сноудена "частью гибридной войны, которую ведет Россия против Запада"

"Ему (Маасену) даже не хватило мужества утверждать, что я русский шпион. Вместо этого он сказал, что мы не можем доказать, что Сноуден является русским агентом, есть определенное "правдоподобие". В самом деле так можно сказать о каждом", — добавил Сноуден.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.