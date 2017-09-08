ООН: парижское соглашение о беженцах не говорит о защите их прав в Ливии

ЖЕНЕВА, 8 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Соглашение о беженцах, достигнутое в Париже, не отражает необходимости защиты прав мигрантов в Ливии и нацелено только на то, чтобы остановить поток нелегалов в Европу, полагает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"Я не хочу принижать роль парижского соглашения, которое содержит важное признание того, что необходим всеобъемлющий ответ на данную сложную ситуацию. Но оно очень слабо в области защиты прав человека как для мигрантов внутри Ливии, так и тех, что отправились на лодках, и вообще не затрагивает необходимость поиска альтернатив незаконным задержаниям уязвимых людей", — говорится в заявлении, распространенном от его имени пресс-службой УВКПЧ ООН.

Верховный комиссар отметил, что решение стран ЕС является очень важным обязательством государств, но оно направлено в первую очередь на то, чтобы остановить поток беженцев в Европу. В то же время, не решается проблема нарушений прав человека в центрах временного содержания для мигрантов в самой Ливии. В частности, сотрудники его офиса располагают свидетельствами изнасилований женщин, избиений, рабства и убийств людей. В подобных центрах мигранты умирают от голода и болезней. По словам Зейд аль Хуссейна, ситуация с беженцами из Ливии была ужасной во времена правления Муаммара Каддафи, но сейчас она стала "дьявольской".

Критике глава УВКПЧ ООН подверг и ливийскую береговую охрану. По его словам, сотрудники береговой охраны зачастую специально отказываются спасать людей, грабят их, избивают, стреляют в них, а также обстреливают лодки неправительственных организаций, которые пытаются сами спасать мигрантов.

Зейд аль Хуссейн отметил, что в этой связи полностью поддерживает мнение президента гуманитарной организации "Врачи без границ" Джоан Лью, которая называла циничным позицию тех, кто настаивает на необходимости возвращения мигрантов в Ливию и одновременно отказывается замечать огромные проблемы с содержанием беженцев в этой стране.

"Я полностью поддерживаю ее анализ и разделяю ее омерзение в отношении сложившейся ситуации", — отметил глава УВКПЧ ООН.

В четверг Джоан Лью опубликовала открытое письмо к правительствам стран ЕС. В нем она заявила, что миграционная политика Евросоюза, стремящегося не допустить мигрантов к своим берегам, способствует преступному бизнесу в Ливии, основанному на похищениях, пытках и насилии против мигрантов.

Ливия является для беженцев из стран Африки "дверью" в Европу через Средиземное море. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 126 тысяч человек. Чтобы сократить приток мигрантов, ЕС проводит в международных водах военно-морскую операцию по перехвату судов перевозчиков беженцев, а также обучает офицеров ливийской береговой охраны.

В июле главы МВД стран-членов ЕС договорились продолжать содействовать усилению потенциала ливийской береговой охраны, программе добровольной депортации мигрантов из Ливии в Нигер и в страны их происхождения, активизировать переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов, сотрудничать с Нигером и Мали для остановки потоков нелегалов в Ливию и ужесточения пограничного контроля на южных границах страны.