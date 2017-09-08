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В мире

ООН: парижское соглашение о беженцах не говорит о защите их прав в Ливии

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4587)
23:3608.09.2017
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБеженцы в порту Бенгази. Архивное фотоБеженцы в порту Бенгази. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ЖЕНЕВА, 8 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Соглашение о беженцах, достигнутое в Париже, не отражает необходимости защиты прав мигрантов в Ливии и нацелено только на то, чтобы остановить поток нелегалов в Европу, полагает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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"Я не хочу принижать роль парижского соглашения, которое содержит важное признание того, что необходим всеобъемлющий ответ на данную сложную ситуацию. Но оно очень слабо в области защиты прав человека как для мигрантов внутри Ливии, так и тех, что отправились на лодках, и вообще не затрагивает необходимость поиска альтернатив незаконным задержаниям уязвимых людей", — говорится в заявлении, распространенном от его имени пресс-службой УВКПЧ ООН.

Верховный комиссар отметил, что решение стран ЕС является очень важным обязательством государств, но оно направлено в первую очередь на то, чтобы остановить поток беженцев в Европу. В то же время, не решается проблема нарушений прав человека в центрах временного содержания для мигрантов в самой Ливии. В частности, сотрудники его офиса располагают свидетельствами изнасилований женщин, избиений, рабства и убийств людей. В подобных центрах мигранты умирают от голода и болезней. По словам Зейд аль Хуссейна, ситуация с беженцами из Ливии была ужасной во времена правления Муаммара Каддафи, но сейчас она стала "дьявольской".

Мигранты и полиция в лагере для беженцев Харманли на юге Болгарии. Архивное фото
© AFP 2017 / Nikolay Doychinov
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Критике глава УВКПЧ ООН подверг и ливийскую береговую охрану. По его словам, сотрудники береговой охраны зачастую специально отказываются спасать людей, грабят их, избивают, стреляют в них, а также обстреливают лодки неправительственных организаций, которые пытаются сами спасать мигрантов.

Зейд аль Хуссейн отметил, что в этой связи полностью поддерживает мнение президента гуманитарной организации "Врачи без границ" Джоан Лью, которая называла циничным позицию тех, кто настаивает на необходимости возвращения мигрантов в Ливию и одновременно отказывается замечать огромные проблемы с содержанием беженцев в этой стране.

"Я полностью поддерживаю ее анализ и разделяю ее омерзение в отношении сложившейся ситуации", — отметил глава УВКПЧ ООН.

В четверг Джоан Лью опубликовала открытое письмо к правительствам стран ЕС. В нем она заявила, что миграционная политика Евросоюза, стремящегося не допустить мигрантов к своим берегам, способствует преступному бизнесу в Ливии, основанному на похищениях, пытках и насилии против мигрантов.

Беженцы на границе Нигера и Нигерии. Архивное фото
© AFP 2017 / Robert Leslie
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Ливия является для беженцев из стран Африки "дверью" в Европу через Средиземное море. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 126 тысяч человек. Чтобы сократить приток мигрантов, ЕС проводит в международных водах военно-морскую операцию по перехвату судов перевозчиков беженцев, а также обучает офицеров ливийской береговой охраны.

В июле главы МВД стран-членов ЕС договорились продолжать содействовать усилению потенциала ливийской береговой охраны, программе добровольной депортации мигрантов из Ливии в Нигер и в страны их происхождения, активизировать переселение в ЕС беженцев из конфликтных регионов, сотрудничать с Нигером и Мали для остановки потоков нелегалов в Ливию и ужесточения пограничного контроля на южных границах страны.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

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