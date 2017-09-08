Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В сети опубликованы кадры с камеры видеорегистратора, которая запечатлела взрыв автомобиля в центре украинской столицы.

На видео видна вспышка и взлетающие вверх обломки машины.

Взрыв прогремел в пятницу в 18.21 мск на улице Большая Васильковская возле Бессарабского рынка в Киеве.

В автомобиле находились три человека: мужчина-водитель, женщина и ребенок. При взрыве автомобиля водитель погиб, женщину с серьезными травмами доставили в больницу, ребенок не пострадал.

Погибший — гражданин Грузии Тимур Махаури, который, по словам пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, был хорошо известен в криминальных кругах. Украинские СМИ сообщали, что ранее Махаури участвовал в конфликте в Донбассе.