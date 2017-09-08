Трамп объявил 8-10 сентября днями молитвы в связи с годовщиной 9/11

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп объявил в стране дни молитвы и поминовения в преддверии годовщины терактов 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.

"Я объявляю с 8 по 10 сентября Национальными днями молитвы и поминовения и прошу народ США отметить молитвами, поминальными службами и посещениями мемориалов. Я также приглашаю людей по всему миру разделить с нами эти дни", — говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.

Как отметил Трамп, в такие дни американский народ "вспоминает почти 3 тысячи невинных людей, которые были убиты 11 сентября 2001 года". "Мы останавливаемся для того, чтобы вспомнить то трагическое утро, когда наша страна подверглась беспрецедентной атаке. Когда мы смотрели на клубы дыма над Всемирным торговым центром (в Нью-Йорке), мы молились о безопасности наших соотечественников и пытались им помочь. Теперь мы вспоминаем о тех, кто погиб", — сказал президент.

Утром 11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.