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В мире

Трамп объявил 8-10 сентября днями молитвы в связи с годовщиной 9/11

23:1608.09.2017
(обновлено: 23:22 08.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фотоНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп объявил в стране дни молитвы и поминовения в преддверии годовщины терактов 11 сентября 2001 года, сообщил Белый дом.

Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda
В США останки жертвы теракта 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

"Я объявляю с 8 по 10 сентября Национальными днями молитвы и поминовения и прошу народ США отметить молитвами, поминальными службами и посещениями мемориалов. Я также приглашаю людей по всему миру разделить с нами эти дни", — говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.

Как отметил Трамп, в такие дни американский народ "вспоминает почти 3 тысячи невинных людей, которые были убиты 11 сентября 2001 года". "Мы останавливаемся для того, чтобы вспомнить то трагическое утро, когда наша страна подверглась беспрецедентной атаке. Когда мы смотрели на клубы дыма над Всемирным торговым центром (в Нью-Йорке), мы молились о безопасности наших соотечественников и пытались им помочь. Теперь мы вспоминаем о тех, кто погиб", — сказал президент.

Утром 11 сентября 2001 года пассажирские самолеты, захваченные террористами, врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Один самолет рухнул в городе Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.

9/11. Перл-Харбор XXI века
© AFP 2017 / Seth Mcallister11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.Самолет летит в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Seth Mcallister
11 сентября 2001 года боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.
© AFP 2017 / Stan HondaСогласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.Мужчина идет среди обломков рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Stan Honda
Согласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 000 человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них выжила, будучи эвакуированной перед разрушением зданий.
© AFP 2017 / Alexandre FuchsВ результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.Обломки рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
© AFP 2017 / Alexandre Fuchs
В результате сильнейшего пожара в 9.59 обрушилась Южная, а в 10.28 – Северная башня ВТЦ.
© AP Photo / The New York Times, Chang W. Lee, PoolЖертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.Женщина у мемориала на 13-й годовщине теракта 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo / The New York Times, Chang W. Lee, Pool
Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.
© AFP 2017 / Doug KanterКак минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.На месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Doug Kanter
Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.
© AFP 2017 / David ButtonsКроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.Магазин одежды возле башен Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / David Buttons
Кроме разрушения двух 110-этажных башен ВТЦ, были серьёзно повреждены или уничтожены другие строения ВТЦ, магазины, отель Marriott World Trade Center и православная греческая Церковь Святого Николая. Здание Deutsche Bank, находящееся на другой стороне Liberty Street, было признано непригодным для пребывания людей и снесено позже.
© AP Photo / Mark LennihanПогибли граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССРФотографии жертв терактов 11 сентября, показанные на пресс-конференции 10 сентября 2012 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Погибли граждане США и еще 91 государства, в том числе 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССР
© AFP 2017 / Alexandre FuchsВ результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.Обломки башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Alexandre Fuchs
В результате разрушения ВТЦ были навсегда утрачены важные архивы и бесценные произведения искусства ХХ века, а также сорок с лишним тысяч негативов фотографий Джона Ф. Кеннеди, снятых личным фотографом президента.
© AP Photo / Lucas JacksonПри теракте погиб 341 пожарный, 2 парамедика нью-йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи.Пожарный с фотографией жертвы теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на церемонии по случаю 10-й годовщины с момента трагедии
© AP Photo / Lucas Jackson
При теракте погиб 341 пожарный, 2 парамедика нью-йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи.
© AP Photo / Jeff RobersonВ США каждый год 11 сентября проходят памятные мероприятия и поминальные бдения. Так, в Сент-Льюисе в десятую годовщину трагедии в память о погибших были установлены 3 тысячи флагов.Мужчина идет среди флагов, выставленных по случаю 10-й годовщины с момента теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Jeff Roberson
В США каждый год 11 сентября проходят памятные мероприятия и поминальные бдения. Так, в Сент-Льюисе в десятую годовщину трагедии в память о погибших были установлены 3 тысячи флагов.
© NASAТочная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.Дым над Манхеттеном после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© NASA
Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.
© AFP 2017 / Stan HondaТысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.Люди идут среди обломков после разрушения башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Stan Honda
Тысячи тонн токсичного мусора, образовавшегося в результате обрушения башен ВТЦ, содержали не менее двух с половиной тысяч различных компонентов, включая свинец и ртуть. В воздух попали канцерогены, способные вызвать заболевания почек, сердца, печени или центральной нервной системы.
© AP Photo21 мая 2014 года на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра был ткрыт "Музей 11 сентября".Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo
21 мая 2014 года на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра был ткрыт "Музей 11 сентября".
© AP Photo / Craig RuttleС 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года, эта дата именуется также общенациональным Днем служения и памяти.Памятные ленты возле часовни Святого Павла в Нью-Йорке
© AP Photo / Craig Ruttle
С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года, эта дата именуется также общенациональным Днем служения и памяти.
© Фото : Mate Eric J. Tilford/ U.S. NavyВечером 11 сентября президент Буш сделал запись в своем дневнике: "Сегодня был Перл-Харбор XXI века".Вид с воздуха на место теракта в Нью-Йорке. 17 сентября 2001
© Фото : Mate Eric J. Tilford/ U.S. Navy
Вечером 11 сентября президент Буш сделал запись в своем дневнике: "Сегодня был Перл-Харбор XXI века".
© AP Photo / Timothy A. Clary, Pool13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.Люди собираются возле мемориала 11 сентября в Нью-Йорке
© AP Photo / Timothy A. Clary, Pool
13 марта 2006 года на месте башен ВТЦ началось строительство Национального мемориала. Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утвержденному проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Памятник посвящен тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.
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