Во Флориде объявлена масштабная эвакуация в связи с ураганом "Ирма"

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В крупнейшем округе штата Флорида — Майами-Дейд объявлена самая масштабная в истории эвакуация, затрагивающая около 660 тысяч человек, заявил в пятницу его мэр Карлос Хименес.

"В данный момент обязательная эвакуация объявлена для людей, которые живут в автофургонах, а также для тех, кто находится в ряде районов округа. Всего она затрагивает порядка 660 тысяч человек. Это самая масштабная эвакуация в истории, которую я помню", — сказал Хименес на пресс-конференции, которая транслировалась на его официальной странице в Twitter

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 км к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 км к юго-востоку от американского Майами. Скорость ветра достигает 250 км/час. Ранее она достигала 300 км/час.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.