В Мексике после землетрясения зафиксировали более 330 афтершоков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 330 афтершоков зарегистрированы у берегов штата мексиканского Чиапас после землетрясения, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

Ранее сообщалось, что был зафиксирован 61 афтершок с магнитудой до 6,1.

"По данным на 13.00 зарегистрировано 337 афтершоков землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего вчера у берегов (штата) Чиапас, из которых самый сильный магнитудой 6,1", — говорится в аккаунте Twitter службы.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Местные власти сообщили о по меньшей мере 32 погибших. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.