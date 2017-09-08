США готовы направить во Флориду авианосец с помощью в связи с "Ирмой"

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. ВМС США готовы направить во Флориду группу кораблей с гуманитарной помощью в связи с приближением урагана "Ирма", который в ближайшие часы может обрушиться на штат.
Авиаотряд группировки насчитывает 27 вертолетов, которые могут быть задействованы в работах по оказанию помощи. На борту кораблей находятся также 300 морских пехотинцев.
В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса. Ожидается, что в выходные он может обрушиться на штат Флорида.