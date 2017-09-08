В Минске прошла несанкционированная акция оппозиции против учений "Запад"

МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Несанкционированная акция белорусской оппозиции против предстоящих совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" завершилась в Минске, передает корреспондент РИА Новости.

Акция, приуроченная к отмечаемому оппозицией неофициальному Дню белорусской воинской славы, началась в пятницу вечером на Октябрьской площади в центре Минска, здесь прошел митинг, и состоялось принятие резолюции против учений. Затем колонна примерно из 150 человек прошла к площади Победы, где несколько человек из протестующих возложили цветы в память о белорусских партизанах, сражавшихся за родину во время Великой Отечественной войны. После этого участники акции прошли к площади Якуба Колоса, где произнесли "Клятву патриота", в которой пообещали "бороться за свободу и независимость Белоруссии", защищать ее от врагов и поклялись в верности родине.

После этого один из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса, организовавшего акцию, Николай Статкевич заявил о завершении мероприятия.

Милиция акции не препятствовала, информации о каких-либо задержаниях во время несанкционированного мероприятия нет.

Кроме того, в пятницу в Минске прошла еще одна акция оппозиции, посвященная неофициальному Дню белорусской воинской славы. В Киевском сквере, находящимся в стороне от центра города, партия КХП-БНФ провела разрешенную городскими властями акцию, в которой, по информации местных СМИ, участвовало около 100 человек. Во время этой акции также звучали лозунги против учений "Запад-2017".

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений, в том числе некоторые эксперты предполагали, что российские военные останутся на территории Белоруссии после маневров. Начальник генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев ранее заявил, что "до 30 сентября личный состав, вооружение и техника вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а вооруженных сил России — на свою территорию". Посол РФ в Минске Александр Суриков также заявлял, что военные РФ не собираются оставаться в Белоруссии после учений.