Доступ к островам, пострадавшим от урагана "Ирма", очень ограничен

ЛОНДОН, 8 сен — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании делает все возможное для помощи жителям пострадавших от урагана "Ирма" британских заморских территорий — Британских Виргинских островов и острова Ангилья, но доступ к островам по-прежнему затруднен, сообщил вечером в пятницу РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Ранее Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что четыре человека стали жертвами урагана на британских Виргинских островах. По данным службы, аэропорт острова работает в нормальном режиме. Отмечаются перебои в электро- и водоснабжении на острове.

"Ураган "Ирма" стал причиной серьезных разрушений, и мы срочно анализируем ситуацию, поддерживая работу местных властей. Доступ к затронутым стихией островам остается очень ограниченным, но наш корабль Mounts Bay в настоящее время находится у Ангильи, специалисты оценивают ситуацию и помогают. Великобритания делает все, что в ее силах, для помощи пострадавшим", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать информацию о погибших.

Правительство Великобритании ранее подверглось критике со стороны лидера оппозиции Джереми Корбина, ряда экспертов и представителей властей британских заморских территорий за слишком медленную и недостаточную, по их мнению, реакцию на ураган.

О том, что делается все возможное для помощи пострадавшим, позже заявили сама премьер-министр Тереза Мэй, глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министр международного развития Прити Пател. В пятницу премьер объявила о выделении 32 миллионов фунтов стерлингов на помощь пострадавшим и об отправке в регион нескольких сотен военнослужащих.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.