Взрыв в центре Киева могут квалифицировать как теракт

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Взрыв в центре Киева, в результате которого погиб мужчина, может быть квалифицирован как теракт, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

"Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт. По факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", — говорится в сообщении полиции в Facebook.