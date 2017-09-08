Киев выразил протест в связи с якобы недопуском консула к украинцу Грибу

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с якобы недопуском адвоката и консула к пропавшему украинцу Павлу Грибу, который, по утверждению ведомства, задержан в РФ, сообщила в пятницу официальный представитель МИД Марьяна Беца.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель и не выходит на связь. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". В четверг Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, его сын якобы находится в РФ, в следственном изоляторе в Краснодаре. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Павла Гриба в краснодарском СИЗО нет. Тем не менее, ранее МИД Украины выразил протест в связи с якобы задержанием Гриба.

"Выражаем протест из-за недопуска адвоката/консула Павла Гриба", — написала Беца в своем микроблоге в Twitter.

МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причине и обстоятельствах его задержания, условиях содержания, а также обеспечить его немедленное возвращение на Украину.