При взрыве автомобиля в Киеве погиб гражданин Грузии

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Причиной взрыва автомобиля в центре Киева, по предварительным данным, стало заложенное взрывное устройство, погибший — гражданин Грузии, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок – он не пострадал.

"Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле", — сказал Шевченко в эфире украинского телевидения.

Он подтвердил информацию, что погибший – это "хорошо известный в криминальных кругах" гражданин Грузии Тимур Махаури. По данным Шевченко, погибший "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами", ранее в этом году получил условный срок на Украине за незаконное обращение с оружием.

По его словам, в момент взрыва в автомобиле находились три человека: Махаури, женщина и ребенок. Женщина доставлена в больницу с серьезными травмами, ребенок не пострадал.

Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако, по его словам, для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.