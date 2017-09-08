Антонов о встрече с Трампом: атмосфера была добрая и конструктивная

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Атмосфера на встрече с президентом США Дональдом Трампом была добрая и конструктивная, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Президент Трамп встретил дружелюбно и тепло… Атмосфера была очень добрая, конструктивная, благожелательная. По крайне мере, я так почувствовал это мое личное ощущение", — заявил Антонов журналистам после церемонии вручения верительных грамот президенту США Дональду Трампу.

Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.