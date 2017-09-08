На острове Сен-Мартен из-за урагана "Ирма" погибли два человека, 43 ранены

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Два человека погибли, 43 получили ранения в результате урагана "Ирма" на острове Сен-Мартен, сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на министра внутренних дел и королевских отношений Роналда Пластерка.

По словам министра, 11 из 43 пострадавших получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось об одном погибшем в голландской части острова Сен-Мартен.

Еще четыре человека стали жертвами урагана на британских Виргинских островах, сообщает Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям. По данным службы, аэропорт острова работает в нормальном режиме. Отмечаются перебои в электро- и водоснабжении на острове.

Ранее Лондон принял решение выделить для помощи жертвам стихии 32 миллиона фунтов стерлингов. Помимо выделения финансовой помощи жителям Ангильи и Британских Виргинских островов, Лондон задействовал судно британских военно-морских сил Mounts Bay в Карибском бассейне, на его борту находятся инженеры и несколько сотен военнослужащих. Также в зону бедствия направлены сотрудники британского МИД.

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. В результате урагана некоторые острова остались без электричества.

Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях – с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, ураган нанес большой ущерб международному аэропорту на нидерландской части острова. Правительство Нидерландов сообщило о мародерстве на острове и отправило военных для доставки дополнительной помощи.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.