Гройсман: Киев хочет завершить демаркацию границы с Молдавией до конца года

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев рассчитывает на завершение процедуры демаркации границы с Молдавией до конца 2017 года.

По данным пресс-службы кабмина, Гройсман в пятницу в Одессе провел встречу с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, стороны обсудили состояние выполнения утвержденной в начале года дорожной карты взаимоотношения двух стран и констатировали существенный прогресс в этом вопросе. Как отмечается, товарооборот между Украиной и Молдавией за первое полугодие вырос на треть — до 317 миллионов долларов.

"К концу года, отметил глава правительства Украины, Киев ожидает завершения процедуры демаркации украинской-молдавской границы", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

По данным пресс-службы, ведется активная работа по развитию пограничной инфраструктуры. Введен совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган", вскоре откроется мост "Бронницы – Унгурь". В планах — строительство нового моста через речку Днестр "Ямполь – Сорока" и восстановление железнодорожного сообщения на участке "Березино – Басарабяска".

Гройсман предложил окончательно согласовать механизм решения имеющихся между странами вопросов на следующем заседании Межправительственной украинско-молдавской комиссии, которую договорились провести в конце сентября.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Украина и Молдавия рассчитывают в 2017 году завершить демаркацию совместной границы.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.