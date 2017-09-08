Выпускники школ на Украине не смогут сдавать экзамены по русскому языку

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание (ВНО), по результатам которого будущие абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.

Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине.

Согласно приказу министра образования Украины по организации ВНО в 2018 году, опубликованном в базе документов на сайте Верховной рады, перечень дисциплин, по которым ученики будут иметь возможность сдавать экзамены, состоит из 11 предметов. В этот список вошли украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки. Русский язык в перечне отсутствует.

В 2017 году выпускники школ на Украине могли сдавать ВНО по русскому языку.

По данным последнего опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, треть населения Украины (29,9%) поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, еще 54,4% опрошенных выступили против этого, а 15% респондентов затруднились ответить.

По информации аналитического украинского издания "Слово и дело", большинство школ на Украине ведут обучение на украинском языке, при этом в 9,4% учреждений преподавание осуществляется на русском. По данным издания, больше всего школ с преподаванием на русском языке находится на востоке и юге страны: на подконтрольной Киеву территории Донецкой (40,5%) и Луганской (34,9%), Одесской (30,6%), Харьковской (27,1%) и Запорожской областях (24,6%). Лидером по количеству украинскоязычных школ является Ровенская область, где 100% таких школ, в Волынской, Тернопольской, Винницкой, Черниговской, Киевской и Житомирской областях — более 99%.