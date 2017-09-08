В ДНР считают, что у Порошенко нет желания завершить конфликт в Донбассе

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Киев затягивает переговорный процесс в Минске по причине отсутствия желания у президента Украины Петра Порошенко завершать конфликт в Донбассе, заявила РИА Новости вице-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Макеева.

Ранее по итогам встреч в Минске контактной группы по урегулированию в Донбассе стороны неоднократно заявляли об отсутствии результата. Представители самопровозглашенных республик обвиняют в этом Киев.

"Ситуация с ходом реализации минских договоренностей не сдвинулась с мертвой точки. Причиной тому в который раз является игнорирование украинской стороной взятых на себя обязательств. Одна из причин, по которой Украина затягивает минский процесс по всем направлениям, это нежелание Порошенко

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