Власти Британии опровергли заявления о слабой реакции на ураган "Ирма"

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство настаивает на том, что его реакция на ураган "Ирма", обрушившийся, в том числе, на британские заморские территории, была своевременной и максимально эффективной, однако лидер оппозиции убежден в обратном.
Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Жертвами "Ирмы" уже стали 10 человек. Со ссылкой на местные власти ЮНИСЕФ сообщает о значительных повреждениях дорог, мостов, больниц и школ. Так, на острове Барбуда разрушено до 90% инфраструктуры. По оценке Детского фонда ООН, разрушены могут быть до 132 школ.
"Правительство должно было действовать гораздо быстрей, тем более что ураган был полностью предсказуем. Новости об урагане "Ирма" были на виду. Американские метеорологи заранее все предсказали", — заявил лидер британских лейбористов Джереми Корбин в пятницу в парламенте.
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Последствия урагана "Ирма" на Голландских Карибах. Съемка с вертолета
С лидером лейбористов согласились многие эксперты, а также представители властей самих заморских территорий – Британских Виргинских островов и острова Ангилья.
"Мы убеждены, что отреагировали быстро, и оказываем помощь нуждающимся", — прокомментировал критику в адрес правительства официальный представитель канцелярии премьер-министра.
На критику отреагировала и сама премьер. "Мы быстро отреагировали, отправили людей на место, выделили 32 миллиона фунтов стерлингов, отправили вспомогательное судно Mounts Bay, оно на месте. И группа быстрого реагирования с несколькими сотнями британских военнослужащих уже тоже в пути, и конечно, мы продолжим смотреть, что нужно, и оказывать помощь", — сказала она журналистам.
Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.