Власти Британии опровергли заявления о слабой реакции на ураган "Ирма"

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство настаивает на том, что его реакция на ураган "Ирма", обрушившийся, в том числе, на британские заморские территории, была своевременной и максимально эффективной, однако лидер оппозиции убежден в обратном.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Жертвами "Ирмы" уже стали 10 человек. Со ссылкой на местные власти ЮНИСЕФ сообщает о значительных повреждениях дорог, мостов, больниц и школ. Так, на острове Барбуда разрушено до 90% инфраструктуры. По оценке Детского фонда ООН, разрушены могут быть до 132 школ.

"Правительство должно было действовать гораздо быстрей, тем более что ураган был полностью предсказуем. Новости об урагане "Ирма" были на виду. Американские метеорологи заранее все предсказали", — заявил лидер британских лейбористов Джереми Корбин в пятницу в парламенте.

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С лидером лейбористов согласились многие эксперты, а также представители властей самих заморских территорий – Британских Виргинских островов и острова Ангилья.

"Мы убеждены, что отреагировали быстро, и оказываем помощь нуждающимся", — прокомментировал критику в адрес правительства официальный представитель канцелярии премьер-министра.

На критику отреагировала и сама премьер. "Мы быстро отреагировали, отправили людей на место, выделили 32 миллиона фунтов стерлингов, отправили вспомогательное судно Mounts Bay, оно на месте. И группа быстрого реагирования с несколькими сотнями британских военнослужащих уже тоже в пути, и конечно, мы продолжим смотреть, что нужно, и оказывать помощь", — сказала она журналистам.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.