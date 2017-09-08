В Испании обыскивают типографию, где печатают тексты для "референдума"

МАДРИД, 8 сен — РИА Новости. Гражданская Гвардия начала обыски в типографии, где должны печататься "материалы для референдума", который власти Каталонии собираются провести 1 октября и который испанские власти считают незаконным, сообщает агентство Europa Press.
Кроме того, в пятницу Верховная прокуратура Каталонии представила в Высший суд Каталонии иск против главы Женералитета Карлеса Пучдемона, членов его правительства, а также членов президиума парламента за созыв референдума о независимости 1 октября.
Прокуратура также требует от Высшего суда Каталонии уведомить Гражданскую Гвардию, Национальную полицию и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra о необходимости воспрепятствовать проведению референдума и предпринять соответствующие действия в отношении лиц, которые будут причастны к его организации. Нарушителей могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с неподчинением властям и суду, должностные преступления и хищение государственных средств.
Кроме того, в пятницу правительство сообщило, что обжалует в КС принятый в ночь на пятницу каталонским парламентом закон о переходном периоде, предусматривающий порядок отделения автономного сообщества от Испании в случае, если на референдуме победят сторонники отделения.