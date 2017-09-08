В Испании обыскивают типографию, где печатают тексты для "референдума"

МАДРИД, 8 сен — РИА Новости. Гражданская Гвардия начала обыски в типографии, где должны печататься "материалы для референдума", который власти Каталонии собираются провести 1 октября и который испанские власти считают незаконным, сообщает агентство Europa Press.

Со среды сотрудники Гражданской Гвардии находились рядом со входом в здание, расположенном в муниципалитете Константи (провинция Таррагона) и обыскивали выезжающие с территории автомобили. Прокуратура запросила суд дать разрешение на проведение обыска, где, по данным Гражданской Гвардии могут печатать "списки избирателей", — 24-страничный документ, где также содержатся инструкции для членов избиркомов.

Кроме того, в пятницу Верховная прокуратура Каталонии представила в Высший суд Каталонии иск против главы Женералитета Карлеса Пучдемона, членов его правительства, а также членов президиума парламента за созыв референдума о независимости 1 октября.

Прокуратура обвиняет политиков в том, что они проигнорировали предыдущие решения Конституционного суда (КС). Кроме того, в исковых заявлениях она запросила закрыть сайт референдума, в настоящее время он продолжает работать. Кроме того, прокуратура просит суд предупредить все СМИ о незаконности распространения рекламных материалов по поводу референдума.

Прокуратура также требует от Высшего суда Каталонии уведомить Гражданскую Гвардию, Национальную полицию и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra о необходимости воспрепятствовать проведению референдума и предпринять соответствующие действия в отношении лиц, которые будут причастны к его организации. Нарушителей могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с неподчинением властям и суду, должностные преступления и хищение государственных средств.

КС Испании в минувший четверг принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие. Однако власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум.

Кроме того, в пятницу правительство сообщило, что обжалует в КС принятый в ночь на пятницу каталонским парламентом закон о переходном периоде, предусматривающий порядок отделения автономного сообщества от Испании в случае, если на референдуме победят сторонники отделения.