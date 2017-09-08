Более четверти французов заявили, что совсем не доверяют Макрону

ПАРИЖ, 8 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает снижаться — согласно опросу, проведенному компанией Elabe, 26% жителей страны "совсем не доверяют" своему лидеру.

По данным опроса, за месяц к сентябрю Макрон потерял три процентных пункта в рейтинге доверия граждан. Сейчас ему доверяют 37% французов. Чуть меньше — 32% респондентов — заявили, что "не очень доверяют" главе государства. Еще 26% опрошенных сказали, что "вообще не доверяют". Ответить на вопрос затруднились 5% участников исследования.

В мае, когда Макрон пришел к власти, его поддерживали 45% французов. Согласно статистике Elabe, снижение рейтинга началось после июля.

Теряет позиции и премьер-министр страны Эдуар Филипп. О доверии ему заявили 32% респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем в прошлый период опроса месяц назад. Столько же граждан "не очень доверяют" ему, а 25% сказали, что "совсем не доверяют".

Текущий уровень доверия Филиппу ниже отметки, на которой он находился в мае, — тогда ему доверяли 36% граждан. Пик его популярности среди французов пришелся на июль — 43%.

Исследование общественного мнения проводилось по интернету 5 и 6 сентября. Участие в нем приняли 1002 совершеннолетних гражданина Франции.