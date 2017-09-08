Более четверти французов заявили, что совсем не доверяют Макрону

ПАРИЖ, 8 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает снижаться — согласно опросу, проведенному компанией Elabe, 26% жителей страны "совсем не доверяют" своему лидеру.
В мае, когда Макрон пришел к власти, его поддерживали 45% французов. Согласно статистике Elabe, снижение рейтинга началось после июля.
Текущий уровень доверия Филиппу ниже отметки, на которой он находился в мае, — тогда ему доверяли 36% граждан. Пик его популярности среди французов пришелся на июль — 43%.
Исследование общественного мнения проводилось по интернету 5 и 6 сентября. Участие в нем приняли 1002 совершеннолетних гражданина Франции.