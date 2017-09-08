В Турции освободили пресс-секретаря прокурдской партии до приговора суда

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции Айхан Бильген освобожден до вынесения судебного приговора, сообщил представитель партии Осман Байдемир.

Бильген был задержан в конце января, ему грозит 25-летнее тюремное заключение по обвинению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Сегодня было принято решение об освобождении Айхан Бильгена. Это то, что было необходимо сделать", — сказал Байдемир журналистам.

На сегодняшний день под арестом находятся восемь депутатов ПДН, в том числе ее сопредседатель Селахаттин Демирташ. Турецкие власти обвиняют их в связях с РПК. Сами депутаты отвергают эти обвинения.