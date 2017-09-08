Диалог с Киевом по миротворцам сейчас не имеет смысла, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Прямой диалог между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой по вопросу присутствия миротворцев ООН в Донбассе беспредметен, пока силовики полностью не прекратили огонь и не выполнили договоренности по разведению сил и средств от линии соприкосновения, заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

"Прямой диалог с Киевом должен быть предметным. Пока, на мой взгляд, обсуждать нечего, потому что Украина не предприняла никаких конкретных шагов по выполнению минских соглашений. Я напомню, что всеобъемлющее прекращение огня и отведение украинской техники от линии соприкосновения — это одно из главных требований ДНР. Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой", — сказал Костенко.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.