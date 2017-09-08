"Ирма" обладает "историческим разрушительным потенциалом", считает Трамп

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что надвигающийся ураган "Ирма" обладает "историческим разрушительным потенциалом".

"В связи с приближением урагана "Ирма" моя администрация сотрудничает с местными властями для спасения жизней, защиты семей и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Этот ураган обладает абсолютным историческим разрушительным потенциалом", — отметил Трамп в видеообращении к американцам, размещенном на его странице в Twitter

Президент призвал "всех, кто находится на пути урагана, соблюдать все рекомендации властей". Трамп также заверил, что правительство делает все возможное для приготовления к стихийному бедствию. Он пообещал, что "мы все вместе как американцы восстановим разрушенное, когда придет время".

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Белый дом распространил сообщение, согласно которому Трамп вместе с супругой "пригласили всех членов кабинета с семьями в загородную резиденцию в Кемп-Дэвиде в эти выходные".

Как отмечается, в субботу, 9 сентября президент проведет встречу с членами кабинета, в ходе которой будут обсуждаться приоритеты администрации. Также ему будет предоставлена новая информация по восстановлению после урагана "Харви" и по приготовлению к урагану "Ирма".

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 км к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 км к юго-востоку от американского Майами. Скорость ветра достигает 250 км/час. Ранее она достигала 300 км/час.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.