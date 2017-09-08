ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Посольство России в Польше выразило протест по поводу ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной Армии в городе Тшчанка в центральной части страны, говорится в заявлении посольства, переданном в РИА Новости.

Мемориальный комплекс, включающий военный Мавзолей в память о погибших советских войнах при взятии города Тшчанка по некоторым сведениям является самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Его строительство его было начато 24 апреля 1945 года, закончено 15 августа того же года.

"По информации польских СМИ, 8 сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной Армии в городе Тшчанка. Посольство России в Польше выражает в этой связи решительный протест", — говорится в заявлении.

Российское посольство подчеркивает, что польской стороне неоднократно официально указывали на то, что такие действия противоречили бы российско-польскому межправительственному соглашению 1994 г. о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

"Считаем, что польская сторона не представила весомых аргументов в пользу ликвидации или переноса этого мемориала. Согласно имеющимся в Посольстве документам, под мавзолеем по-прежнему находятся захоронения воинов Красной Армии, что придает еще более противоправный и аморальный характер акции по его разрушению", — говорится в заявлении.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.