В центре Киева взорвался автомобиль

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, один человек погиб, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На вул. Скоропадського навпроти Арени-Сіті вибухнула машина. Жінку-водія забрала швидка в критичному стані. Рух по вулиці перекрито pic.twitter.com/vrt4fB1X7c — Авто Киев (@auto_kiev) 8 сентября 2017 г.

"Восьмого сентября в 18.21 (совпадает с мск) в Киеве возле Бессарабского рынка (улица Большая Васильковская, 5) произошел взрыв легкового автомобиля без последующего горения. Погиб один человек (водитель)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным МВД страны, причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство. Погибший водитель был гражданином Грузии, заведено дело об убийстве.

В машине также находились женщина и ребенок, сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Женщина госпитализирована, ребенок при взрыве не пострадал, уточнил он.

"Взрыв был очень сильным, мы находились в машине через несколько машин позади взорвавшегося автомобиля и на себе ощутили ударную волну… пострадавшую девушку увезли в больницу", — сообщила корреспондент телеканала 112.ua, оказавшаяся на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто.