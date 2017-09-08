Губернатор Флориды призвал жителей эвакуироваться из-за урагана "Ирма"

18:0508.09.2017
(обновлено: 18:07 08.09.2017)
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" представляет опасность для жизни и будет иметь огромные последствия для Флориды, люди должны немедленно эвакуироваться, заявил губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
"Большая часть Флориды будет подвержена урагану с ветром, который может представлять опасность для жизни. Если вам сказали эвакуироваться, то сделайте это немедленно. Дороги быстро наводнятся, так что вам нужно ехать. Этот шторм шире, чем целый штат, и ожидается, что он будет иметь огромные последствия, представляющие опасность для жизни", — сказал Скотт.
Губернатор отметил, что "Ирма" станет еще более разрушительной, чем ураган "Эндрю", который обрушился на Флориду в 1992 году. Он также сообщил, что можно ожидать дополнительных эвакуаций по мере приближения шторма ближе к Флориде.
Скотт рассказал, что на помощь с последствиями урагана "привлечены 7 тысяч членов нацгвардии". Местные школы будут использоваться в качестве укрытий.
Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майями. Скорость ветра достигает 250 километров в час. Ранее она достигала 300 километров в час.
Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
При прохождении "Ирмы" через французские Антильские острова скорость ветра в эпицентре урагана достигала 300 километров в час.
В среду ураган обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали четверо человек, порядка 50 получили ранения. Все погибшие проживали на острове Сен-Мартен.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер 7 сентября и в Пуэрто-Рико. Около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, почти 50 тысяч человек лишились воды.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.