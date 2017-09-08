Губернатор Флориды призвал жителей эвакуироваться из-за урагана "Ирма"

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке

Ураганы Ирма и Хосе в Атлантическом океане на спутниковом снимке

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" представляет опасность для жизни и будет иметь огромные последствия для Флориды, люди должны немедленно эвакуироваться, заявил губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

"Большая часть Флориды будет подвержена урагану с ветром, который может представлять опасность для жизни. Если вам сказали эвакуироваться, то сделайте это немедленно. Дороги быстро наводнятся, так что вам нужно ехать. Этот шторм шире, чем целый штат, и ожидается, что он будет иметь огромные последствия, представляющие опасность для жизни", — сказал Скотт.

Губернатор отметил, что "Ирма" станет еще более разрушительной, чем ураган "Эндрю", который обрушился на Флориду в 1992 году. Он также сообщил, что можно ожидать дополнительных эвакуаций по мере приближения шторма ближе к Флориде.

Скотт рассказал, что на помощь с последствиями урагана "привлечены 7 тысяч членов нацгвардии". Местные школы будут использоваться в качестве укрытий.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майями. Скорость ветра достигает 250 километров в час. Ранее она достигала 300 километров в час.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. Ураган движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.