Министр обороны Украины заявил об увеличении военного бюджета в 2018 году

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил в пятницу, что бюджет украинских вооруженных сил в 2018 году будет значительно больше, чем в нынешнем.

Полторак в пятницу посетил зону военной операции в Донбассе и вручил награды военным разведчикам и танкистам.

"Процесс оборонного реформирования идет по плану и он продолжается. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", — цитирует Полторака пресс-служба министерства обороны Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, оборонный бюджет будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны в начале сентября.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.