В центре Киева произошла перестрелка, пострадали два человека

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы в Шевченковском районе Киева, сообщает в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

"Сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль Opel с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. А через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на место выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, эксперты-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Также в полиции сообщили, что полицейские обнаружили автомобиль Jaguar с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне. Установлено, что злоумышленники двигались на автомобиле Opel, который оставили на улице Белорусской. По предварительной информации, их было двое. Во дворе дома, куда они бежали, оперативники нашли спортивную сумку, в которой обнаружили рожок к автомату, балаклаву, зажигалку и окурки.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что два человека, которые пострадали в результате стрельбы в Киеве, граждане другой страны, по предварительным данным — Киргизии.