Генерал ВВС США рассказал о военных учениях Rapid Trident на Украине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс рассказал, что в себя включают украинско-американские многонациональные учения Rapid Trident-2017.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

"Учения, которые будут проводиться как в воздухе, так и на земле, будут включать медицинскую эвакуацию по воздуху, тактическую выброску с воздуха, финансирование материально-технического обеспечения и другое сотрудничество", — сказал Уолтерс в ходе телефонного брифинга.

В 2016 году на Украине состоялись военные учения Rapid Trident на Яворовском полигоне во Львовской области и многонациональные военно-морские учения Sea Breeze в Одесской, Николаевской областях и на Черном море.