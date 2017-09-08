Эксперт оценил последствия демарша молдавских военных

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Совместные маневры российских и молдавских военных в рамках учений "Быстрый трезубец — 2017" — это политический жест, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах", — заявил Шурыгин в интервью RT.

В среду правительство Молдавии утвердило участие нацгвардии в этих учениях вопреки указу главнокомандующего армией страны, президента Игоря Додона. Военнослужащие прибыли во Львовскую область.

Молдавский президент подписал приказ о том, что ни один военный не сможет отправиться за границу на военные учения без его предварительного согласия. Спикер парламента Андриан Канду назвал это решение "злоупотреблением полномочий" и заявил, что Додон "ошибочно понимает атрибуты" верховного главнокомандующего. Президент позже заявил, что неподчинение кабмина "похоже на узурпацию" власти и распорядился понизить в звании ответственных за ситуацию офицеров.

Это не первый конфликт между правительством и президентом страны. Ранее кабмин попросил Генассамблею ООН рассмотреть вопрос о выводе из Молдавии иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом".

Кроме того, правительство неоднократно выдвигало ряд недружественных мер в отношении России, тогда как президент не раз подчеркивал, что стремится к налаживанию связей с Москвой.