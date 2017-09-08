Киев надеется, что сотрудничество с НАТО станет "планом вхождения в альянс"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Годовая программа сотрудничества Украины с НАТО в 2018 году будет похожа на план действий по членству в альянсе, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"Сейчас мы уже начали подготовку программы (по сотрудничеству с НАТО – ред.) на 2018 год, и я надеюсь, что в следующем году мы действительно будем выполнять годовой план, подобный тем, которые имели нынешние члены альянса при выполнении своих планов действия по членству", — сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.