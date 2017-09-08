Король Нидерландов посетит острова, находящиеся в зоне урагана "Ирма"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в воскресенье вылетит на остров Кюрасао в Карибском море, откуда местные власти оказывают помощь пострадавшим от урагана "Ирма" соседним островам, сообщается на сайте Королевского дома.

В среду ураган "Ирма" обрушился на Наветренные острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Территория последнего разделена между Францией и Нидерландами. В результате урагана некоторые острова остались без электричества.

Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях – с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Кроме того, ураган нанес большой ущерб международному аэропорту на нидерландской части острова. Правительство Нидерландов отправило на остров военных для доставки дополнительной помощи и обеспечения безопасности.

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"В воскресенье его величество Король вылетит в Кюрасао. Его будет сопровождать министр внутренних дел и королевских отношений Рональд Пластерк. Они получат информацию о помощи, которую с острова Кюрасао оказывают Наветренным островам. Они также рассмотрят возможность посетить острова Сен-Мартен, Саба и Синт-Эстатиус", — говорится в распространенном заявлении.

Король и его жена Максима уже обратились к населению пострадавших от стихии регионов и выразили им "глубокие соболезнования".