Парламент Чехии сохранил эмбарго на поставку оборудования для АЭС "Бушер"

ПРАГА, 8 сен — РИА Новости, Александр Куранов. Депутаты чешского парламента в пятницу большинством голосов отклонили предложение правительства о снятии эмбарго на поставку изделий для АЭС "Бушер" в Иране, сообщил пресс-отдел законодательного органа.

"За снятие эмбарго проголосовали 47 депутатов, в основном, представляющих Чешскую социал-демократическую партию и компартию. Против снятия эмбарго проголосовали 57 человек. Главным образом, это представители оппозиционных правых сил — Гражданской демократической партии и движения ТОР 09, частично поддержанные депутатами от входящего в правящую коалицию Христианско-демократического движения", — говорится в сообщении.

Ныне действующий закон запрещает чешским производителям поставлять в Иран свои изделия, а также предоставлять службы, документацию или информацию, связанную со строительством и эксплуатацией АЭС "Бушер". Закон был принят в 2000 году в связи с намерением фирмы ZVVZ из южночешского города Милевско продать данной АЭС климатизационные и вентиляционные установки. Резкий протест против поставок этой техники тогда выразили США и Великобритания.

Лидер движения ТОР 09 Мирослав Калоусек, комментируя для журналистов результаты голосования, заявил, что в них выражено, прежде всего, отношение чешских политиков к Израилю.

"Давайте зададимся простым вопросом: "Хотим ли мы, чтобы Чехия участвовала в ядерной программе страны, которая намерена вымазать с карты нашего близкого друга — государство Израиль?" Ответ столь же прост: "Естественно, мы не хотим этого", — заявил Калоусек.

Участники парламентских дебатов об эмбарго подвергли критике главу МИД Лубомира Заоралека, который не нашел времени для участия в столь важном, по их мнению, заседании.