В Луксоре нашли массовое захоронение бедняков времен Древнего Египта

КАИР, 8 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Массовое захоронение бедных эпохи Древнего Египта обнаружили немецкие археологи в районе города Луксор на юге Египта, пишет сайт местной газеты "Масрави".

Десятки саркофагов, мумии и погребальные статуэтки были помещены в одно захоронение, возраст которого ученые пока не называют.

Новая археологическая находка была сделана на западном берегу Нила в Луксоре, где расположены погребения знаменитых древнеегипетских фараонов, в ходе работ по раскопке другого погребения, относящегося к XVIII династии фараонов (1550 – 1292 года до нашей эры). Ученые предполагают, что массовое захоронение принадлежит беднякам, которые не могли себе позволить отдельную усыпальницу. Ожидается, что другие подробности этого интересного открытия сообщит в ближайшую субботу министр по делам древности Египта Халед аль-Аннани.