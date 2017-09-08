Суд по иску испанки, из-за которой эксгумировали Дали, могут отложить

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Суд по иску испанки Пилар Абель, которая считает своим отцом Сальвадора Дали, назначенный на 18 сентября, может быть отложен, заявил РИА Новости адвокат истицы Энрике Бланкес Майор.

На этой неделе Фонд "Гала-Сальвадор Дали" сообщил, что проведенный анализ ДНК останков Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель. После этого Абель заявила, что не признает результаты экспертизы и оспорит их.

Адвокат пояснил, что попросил отложить суд, поскольку, во-первых, у него назначено другое судебное заседание на этот же день. Во-вторых, он затребует подробный отчет о действиях, которые были совершены с момента эксгумации и до момента объявления результатов анализа ДНК. "Мы хотим, чтобы нам передали все документы цепочки контроля за действиями с того момента, как тело было эксгумировано, и до того, как были проведены анализы", — сказал Бланкес.

В том случае, если предоставленные документы удовлетворят истицу, тогда иск будет отозван. "Если после всего этого и соответствующих исследований мы придем к выводу, что Национальный институт токсикологии прав, мы будем вынуждены отказаться от нашего иска", — пообещал адвокат.

Он также прокомментировал вопрос об отсутствии свидетельств отношений между матерью Абель и Дали. "Речь идет о внебрачных связях, тайных отношениях, у которых не бывает фотографий, документов и иногда свидетелей. К тому же мы говорим о 1950-60 годах, невозможно получить доступ даже к базе звонков", — сказал он.

В июне суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена в ночь с 20 на 21 июля.

Во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.