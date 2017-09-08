На границе Украины и Польши из-за приезда Саакашвили ограничат работу СМИ

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Дополнительные ограничения вводят на границе с Польшей во Львовской области Украины, в том числе для журналистов, в день приезда в страну бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей.

"Госпогранслужба Украины сообщает представителям средств массовой информации, что 10 сентября работа представителей медиа в пункте пропуска "Краковец" будет ограничена. Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, польская сторона также полностью ограничивает работу любых средств массовой информации в своем пункте пропуска "Корчева", расположенном напротив украинского "Краковца".

По данным ведомства, временные режимные ограничения для недопущения осложнения ситуации на госгранице будут действовать также в Яворовском, Мостисском, Старосамборском и Турковском контролируемых пограничных районах Львовской области.

"Государственная пограничная служба Украины отмечает, что пограничники, выполняя задачи по охране государственной границы, действуют исключительно в рамках действующего законодательства", — добавили в ведомстве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.