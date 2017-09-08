Франция намерена вместе с Россией работать по контактной группе по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Париж собирается вместе с Москвой работать по контактной группе по Сирии, которую инициирует французская сторона, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, существуют четыре этапа, чтобы определить главных игроков, которые позволят продвинуть политическое разрешение сирийского кризиса. Ле Дриан отметил, что этими этапами является полный запрет химического оружия, стремление к искоренению любой формы терроризма, обеспечение полного, надежного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи всего народа Сирии, а также обеспечение условия для построения политического переходного периода в стране.

"Когда все эти условия будут выполнены, по инициативе "пятерки" Совбеза ООН мы сможем задействовать механизм контактной группы, которая приведет к надежному и позитивному выходу из этого кризиса, который покончит со страданиями сирийского народа. И мы собираемся продвигаться совместно с Россией в этом направлении ", — сказал Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.