Франция намерена вместе с Россией работать по контактной группе по Сирии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Париж собирается вместе с Москвой работать по контактной группе по Сирии, которую инициирует французская сторона, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Когда все эти условия будут выполнены, по инициативе "пятерки" Совбеза ООН мы сможем задействовать механизм контактной группы, которая приведет к надежному и позитивному выходу из этого кризиса, который покончит со страданиями сирийского народа. И мы собираемся продвигаться совместно с Россией в этом направлении ", — сказал Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.