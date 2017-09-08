Арабские страны поддержали позицию Трампа по финансированию терроризма

ДУБАЙ, 8 сен — РИА Новости. Объявившие бойкот Катару арабские страны поддержали позицию американского президента Дональда Трампа, который после встречи с эмиром Кувейта заявил о необходимости прекращения поддержки терроризма, говорится в совместном заявлении четырех арабских стран.

В четверг на совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом Трамп заявил, что конфликт стран Персидского залива и Катара произошел из-за массированного финансирования террористических организаций рядом стран, которое нужно остановить.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет "высоко оценивают позицию президента США Дональда Трампа, который твердо сказал, что единственный путь решения конфликта — прекращение поддержки и финансирования терроризма, и его нежелание содействовать в разрешении кризиса без выполнения этого условия", говорится в заявлении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.