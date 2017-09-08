Саакашвили заявил, что у него есть легальные варианты въезда на Украину

ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что может использовать "несколько легальных моментов" для возвращения на Украину.
"У меня нет действующего документа, но там есть несколько легальных моментов, как я могу легально вернуться домой", — заявил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве в пятницу.
Он не стал уточнять, о каких "моментах" идет речь, заявив, что украинские власти о них знают. "Я буду на границе в 14.00 в воскресенье. Приглашаю всех. Я поеду вместе с вами, вместе с депутатами при помощи украинского паспорта", — добавил он.
"Паспорт – это не игрушка – барин отдал, барин забрал. Я приеду на границу, пока еще этот паспорт у меня. По этому паспорту я покинул территорию США, въехал в Европу, был во многих странах ЕС и нигде у меня не возникало проблем", — заявил он.
По его словам, не все признают "полудиктаторские или диктаторские" шаги властей Украины. "Так было в Советском Союзе. Так поступали с Ростроповичем, Вишневской. Но это было в минувшем столетии и в преступном Советском Союзе. А мы сейчас говорим про постмайдановскую Украину", — заключил Саакашвили.