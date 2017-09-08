Митингующих украинцев просят соблюдать правила в день приезда Саакашвили

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украинские пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей, сообщает в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Отдельные политические партии и депутаты анонсируют проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска "Краковец" массовых акций. Государственная пограничная служба Украины обращает внимание тех, кто планирует участвовать в этих собраниях, на то, что в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе действуют особые правила — пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц. Поэтому просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за митингов вблизи пункта пропуска "Краковец" пограничники рекомендуют путешествующим выбирать другие маршруты движения на границе с Польшей.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.