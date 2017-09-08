Митингующих украинцев просят соблюдать правила в день приезда Саакашвили

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украинские пограничники призывают митингующих в день приезда бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили соблюдать порядок в пунктах пропуска на границе с Польшей, сообщает в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Отдельные политические партии и депутаты анонсируют проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска "Краковец" массовых акций. Государственная пограничная служба Украины обращает внимание тех, кто планирует участвовать в этих собраниях, на то, что в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе действуют особые правила — пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц. Поэтому просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", — говорится в сообщении.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.